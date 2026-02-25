Haberler

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı iftar programı düzenledi
Kayseri'de düzenlenen iftar programında konuşan Vali Gökmen Çiçek, birlik olmanın önemini vurgulayarak askerlerin vatan için yaptığı fedakarlıklara dikkat çekti.

Kayseri'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, bir araya gelmenin herkese ayrı bir güç verdiğini ifade etti.

Çiçek, "Memleketimizin her bir coğrafyasından gelip asker ocağında vatan, millet için mücadele adına bir araya geliyorsunuz. Sizler bizlere emanet, bizler sizlere emanet, vatan da size emanet." ifadelerini kullandı.

İftarın ardından dualar edildi, Vali Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, jandarmalarla sohbet etti.

Programa, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve jandarma personeli katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
