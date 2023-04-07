Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Güncel Haberler

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ayvazhacı Mahallesi'nde iki aracın kazaya karıştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan F.D, ambulansla kaldırıldığı hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title