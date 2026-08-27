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Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi İsmail Erez Bulvarı'nda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 CRK 649 ve 38 KH 515 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle zarar gören tramvay yolunda geçişler kontrollü olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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