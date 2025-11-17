Haberler

Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hocaahmet Yesevi Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. F.O. idaresindeki 38 ANC 108 plakalı otomobil ile F.D'nin kullandığı 38 ALL 699 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile her iki araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
