Haberler

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı; 3 ölü, 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bünyan ilçesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.B. yönetimindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil, Gergeme Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine, polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası araçlardaki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var

Dünya Kupası'nın açılışında goller üst üste! Bir de kırmızı kart var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Eşi ve çocukları evdeyken, korkunç şekilde canına kıydı
Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi

CHP'den ayrılacak mı? Özel, yol haritasını açıkladı
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

Kendisini cezaevine gönderenlere söylediği şey olay yaratır
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!