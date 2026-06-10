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Kayseri'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza Kamerada; 2 Yaralı

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 2 YARALI

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karacabey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan yola çıkan K.G. idaresindeki 38 AKL 097 plakalı otomobil ile D.D. yönetimindeki 34 AAG 684 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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