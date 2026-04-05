Kayseri'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere sevk edildi ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ş.E. idaresindeki 38 EE 124 plakalı hafif ticari araç ile G.B. yönetimindeki 38 AKT 990 plakalı hafif ticari araç, Nalçık Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 1'i bebek ve 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün