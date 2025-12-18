Kayseri'de silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada ölen babanın cenazesi toprağa verildi.

Organize Sanayi Bölgesi 22. Caddesi'nde dün çıkan silahlı kavgada öldürülen Ethem Tatlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Karpuzsekisi Mezarlığı'na getirildi.

Karpuzsekisi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tatlı'nın naaşı toprağa verildi.

Cenaze namazına, Tatlı'nın ailesi ve yakınları ile MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Organize Sanayi Bölgesi 22. Caddesi'nde dün, aralarında husumet bulunan S.Y. ve A.Y. ile Ethem Tatlı, oğlu M.T. ve yeğeni V.T. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, yanında bulunan silahla baba Tatlı, oğlu ve yeğenini vurmuştu.

Baba olay yerinde hayatını kaybetmiş, M.T ve V.T. ise hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheliler S.Y. ile A.Y. ise olay yerinden kaçmıştı.