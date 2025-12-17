Haberler

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili kaçan zanlı için polis çalışma başlattı.

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde'deki boş arazide, aralarında husumet bulunan A.S. ile E.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, A.S. yanında bulunan silahla E.T, oğlu M.T. ve yeğeni V.T'yi vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.T. ve V.T. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title