Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili kaçan zanlı için polis çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde'deki boş arazide, aralarında husumet bulunan A.S. ile E.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, A.S. yanında bulunan silahla E.T, oğlu M.T. ve yeğeni V.T'yi vurarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.T. ve V.T. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.