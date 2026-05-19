Kayseri'de 2 bin 543 emekliye ücretsiz atalık fidesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hobi bahçesi üyesi 2 bin 543 emekliye atalık domates ve biber fidesi dağıttı. Dağıtımlar, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla kentin 6 farklı bölgesindeki hobi bahçelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, kentin 6 farklı bölgesinde bulunan hobi bahçelerinde üyelere ücretsiz atalık domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Hobi Bahçeleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen dağıtımlarda, Altınoluk, Beştepeler, Cırgalan, Karpuzatan, Selçuklu ve Şeker hobi bahçelerinde emekli vatandaşlar fidelerini teslim aldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
