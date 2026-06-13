Kayseri'de lokomotifin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kamyonun hemzemin geçitte lokomotifle çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bir kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde lokomotifin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Emrullah D. idaresindeki 38 AIU 762 plakalı kamyon Boğazköprü Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte lokomotif çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kamyon sürücüsü ile araçtaki Sefa D. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılarından Sefa D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün