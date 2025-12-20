Hayırsever Tacir ailesinden İl Sağlık Müdürü Erşan'a ziyaret

Kayseri'de sağlık alanında destekleri bulunan hayırseverler Rubbiye, Nermin ve Adeviye Tacir, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tacir ailesi, Erşan'a ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erşan, Tacir ailesinin destekleriyle kente kısa sürede 6 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırıldığını belirterek, aileye teşekkür etti.

Hayırsever Tacir ailesi de insan hayatına dokunan önemli bir hizmete vesile olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Aile, daha sonra Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nu ziyaret ederek, görevli sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.