Haberler

Hayırsever Tacir ailesinden İl Sağlık Müdürü Erşan'a ziyaret

Hayırsever Tacir ailesinden İl Sağlık Müdürü Erşan'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de sağlık alanında önemli desteklerde bulunan hayırsever Tacir ailesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı ziyaret ederek, kente kazandırdıkları 6 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için teşekkür etti.

Kayseri'de sağlık alanında destekleri bulunan hayırseverler Rubbiye, Nermin ve Adeviye Tacir, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tacir ailesi, Erşan'a ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erşan, Tacir ailesinin destekleriyle kente kısa sürede 6 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırıldığını belirterek, aileye teşekkür etti.

Hayırsever Tacir ailesi de insan hayatına dokunan önemli bir hizmete vesile olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Aile, daha sonra Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nu ziyaret ederek, görevli sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Galatasaray'dan taraftarı endişelendiren Uğurcan kararı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti

Silahlı kavgaya karışan genç futbolcudan acı haber
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
title