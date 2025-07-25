Kayseri'de Hasta Taşıyan Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kayseri'de Hasta Taşıyan Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hasta taşıyan bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu bir sağlık personeli ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan M.H. idaresindeki 38 NZ 738 plakalı ambulans Yenimahalle 5. cadde üzerinde U.U. yönetimindeki 38 ALV 138 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ambulansta ismi alınamayan görevli bir sağlık personeli ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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