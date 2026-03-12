Haberler

Kayseri'de 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri'de, hakkında 15 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. adlı şahıs yakalandı. Emniyet, aranan şahıslar için düzenlediği operasyon kapsamında C.D.'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında "kasten yaralama" suçundan 15 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. (28) yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
