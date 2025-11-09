Haberler

Kayseri'de 'Gümüş Yollar Projesi' Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi işbirliğiyle Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinin katkısıyla 'Gümüş Yollar Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje, yaşlı bireylerin şehir içi hareketliliğini artırmayı ve şehir planlamasına yenilikçi katkılar sunmayı amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi işbirliği ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinin ortaklığıyla "Gümüş Yollar Projesi"ni hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve yaşlı bireylerin şehir içi hareketliliğini daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlayan uluslararası projeyi yapacak.

Abdullah Gül Üniversitesi'nin işbirliğinde, Almanya'dan Heidelberg Üniversitesi ve İsveç'ten Uppsala Üniversitesi'nin ortaklığıyla yürütülen proje ile Kayseri yaşlı dostu şehirler arasında örnek olacak.

Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek proje, kent yaşamında 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaçlarını odağına alarak şehir planlamasına yenilikçi katkılar sunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında yaşlı vatandaşların şehir içinde yürüyüş yaparken tercih ettikleri yollar, güvenlik, erişilebilirlik ve konfor kriterlerine göre analiz edilecek.

Bilimsel altyapısı güçlü, sürdürülebilir ve toplum temelli bir model sunmayı amaçlayan proje, Avrupa Birliği'nin Driving Urban Transitions Programı tarafından finanse ediliyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.