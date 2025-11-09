Kayseri'de 'Gümüş Yollar Projesi' Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi işbirliği ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinin ortaklığıyla "Gümüş Yollar Projesi"ni hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve yaşlı bireylerin şehir içi hareketliliğini daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlayan uluslararası projeyi yapacak.

Abdullah Gül Üniversitesi'nin işbirliğinde, Almanya'dan Heidelberg Üniversitesi ve İsveç'ten Uppsala Üniversitesi'nin ortaklığıyla yürütülen proje ile Kayseri yaşlı dostu şehirler arasında örnek olacak.

Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek proje, kent yaşamında 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaçlarını odağına alarak şehir planlamasına yenilikçi katkılar sunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında yaşlı vatandaşların şehir içinde yürüyüş yaparken tercih ettikleri yollar, güvenlik, erişilebilirlik ve konfor kriterlerine göre analiz edilecek.

Bilimsel altyapısı güçlü, sürdürülebilir ve toplum temelli bir model sunmayı amaçlayan proje, Avrupa Birliği'nin Driving Urban Transitions Programı tarafından finanse ediliyor.