Kayseri'de Geleneksel El İşleri Sergisi: Sandıkta Unutulanlar

Kayseri'de Geleneksel El İşleri Sergisi: Sandıkta Unutulanlar
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 'Sandıkta Unutulanlar' sergisi, eski sandıklarda saklı kalan geleneksel el işlerini modernize ederek gün yüzüne çıkarıyor. Sergi, KAYMEK ve Sarıoğlan Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile hazırlandı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde "Sandıkta Unutulanlar" sergisi açıldı.

KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi dikiş nakış kursu tarafından düzenlenen sergi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el işlerini yeniden gün yüzüne çıkardı.

Sergide, eski sandıklarda yıllarca saklı kalan kaneviçe, etamin, dantel, yazma kenarı oyaları gibi zarif el işleri, modernize edilerek günümüz kullanımına uygun hale getirildi.

Sarıoğlan Halk Eğitimi Merkezi ile işbirliği içinde yürütülen kurs sürecinde, kursiyerlerin 9 aylık sabırlı ve özverili çalışmalarıyla hazırlanan ürünler, kültürel mirasın korunmasına katkı sunarken, aile bütçelerine de destek sağlıyor.

Serginin açılışına; Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim İştahlı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK İlçeler Birim Müdürü Hacı Ufuk Koçer, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel
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