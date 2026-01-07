Kayseri'de hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de 'yağma' suçundan 17 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D. (30), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kayseri'de "yağma" suçundan hakkında 17 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, hakkında "yağma" suçundan 17 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (30) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel