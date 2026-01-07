Haberler

Kayseri'de hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de 'yağma' suçundan 17 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D. (30), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
