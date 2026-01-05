Haberler

Kayseri'de 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan cezası bulunan M.Y., cezaevine sevk edildi.

Kayseri'de hakkında 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi (37) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
