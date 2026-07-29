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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı

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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski astsubay yakalandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen astsubay E.K'nin (36) saklandığı adresi belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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