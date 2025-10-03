Kayseri'de FETÖ Üyesi Yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu belirlenen 59 yaşındaki A.Ö., 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezasıyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (59), saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel