Haberler

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu belirlenen 68 yaşındaki B.D., 7 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgütte sözde Ürgüp ilçe sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen ve "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. (68) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
4 katlı binanın çatısından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü

Sabah uyandıklarında araçlarını böyle buldular
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Real Madrid'de ilginç tesadüf! 17 yıl sonra bir ilk yaşanabilir

Real Madrid'de ilginç tesadüf! 17 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
Hayranlarını korkuttu! Aleyna Kalaycıoğlu talihsiz bir kaza atlattı

Hayranlarını korkuttu! Aleyna Kalaycıoğlu talihsiz bir kaza atlattı
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde 'kızıma küfür ettiler' diye bağıran kişi gözaltına alındı

"Babayım" diye bağırıp, CHP binası önünde ortalığı karıştırdı
İran'da kadınlar maratonda başörtüsüz koşarak tarihi bir ilki gerçekleştirdi

Komşu ülkede devrim gibi maraton! Kadınlar bir ilki gerçekleştirdi
title