Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.T., Kayseri'nin Develi ilçesinde yakalandı. Jandarma, aranan kişilerle ilgili çalışmalara devam ediyor.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.T, Develi ilçesinde yakalandı.
Firarinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel