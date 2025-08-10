Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.T., Kayseri'nin Develi ilçesinde yakalandı. Jandarma, aranan kişilerle ilgili çalışmalara devam ediyor.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.T, Develi ilçesinde yakalandı.

Firarinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
