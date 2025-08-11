Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olarak 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T. adlı firari hükümlü, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. (42) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
