Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olarak 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T. adlı firari hükümlü, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. (42) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel