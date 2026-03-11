Kayseri'de FETÖ üyesi eski polis memuru yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru G.Ö. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru G.Ö'yü (38) yakaladı.
Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin