Kayseri'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de, 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği' suçundan hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezalarını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında "FETÖ'ye üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl üçer ay hapis cezası bulunan eski polis E.S. (44), eski komiser yardımcısı E.K. (50), eski üsteğmen S.A. (34) ile Ü.B'yi (53) yakaladı.
Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel