Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü A.A. (58) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.