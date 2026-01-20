Haberler

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü A.A. (58) yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ hükümlüsünü saklandığı adreste ele geçirdi.

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü A.A. (58) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

Tam 5 gol! Şampiyonlar Ligi'ni çok özlemişiz
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı

Suriye'de beklenen anlaşma sağlandı