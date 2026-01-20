Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü A.A. (58) yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ hükümlüsünü saklandığı adreste ele geçirdi.
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü A.A. (58) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel