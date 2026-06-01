Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski astsubay H.K., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, FETÖ kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay H.K. (50), belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan