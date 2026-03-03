Haberler

Kayseri'de fabrika bahçesindeki gaz tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı

Güncelleme:
Kayseri'nin İncesu ilçesindeki bir fabrikanın bahçesinde bulunan gaz tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir fabrika bahçesindeki gaz tankının patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İncesu OSB'deki bir fabrikanın bahçesinde bulunan gaz tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada, 4 işçi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
