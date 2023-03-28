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Kayseri'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

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Kayseri'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Eğribucak Mahallesi Kergah Caddesi'nde bulunan plastik mobilya ayağı üretilen plastik ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında fabrikanın çatısı çöktü.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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