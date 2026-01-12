Haberler

Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor

Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor
Güncelleme:
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, merkez ilçeler dahil tüm bölgelerde etkili oldu. Sürücüler yolculuk yapmakta güçlük çekerken, Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri yolları açmak için çalışmalara devam ediyor. Bazı kara yolları geçici olarak kapatıldı.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte merkez ilçeler Melikgazi, Talas, Kocasinan, Hacılar dahil tüm ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle çatılar, parklar ve araçların üzerinde kar birikintileri oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri ise yolları açık tutabilmek için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan Kayseri-Pınarbaşı, Pınarbaşı-Gürün ile Pınarbaşı-Göksun kara yolları çekici ve tır ulaşımına geçici süreyle kapatıldı.

