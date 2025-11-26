Haberler

Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Kayserinin Melikgazi ilçesinde 36 yaşındaki kadın, iddiaya göre tartıştığı eski sevgilisi tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

  • Kayseri'de Ebru K. (36) eski sevgilisi A.A. (41) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
  • Olay Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.
  • Şüpheli A.A. polis tarafından gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de iddiaya göre eski sevgilisi A.A. (41) tarafından tüfekle vurulan Ebru K. (36), hayatını kaybetti.

ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN TÜFEKLE VURULDU

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru K. ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A., tüfekle Ebru K.'yı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ebru K., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ebru K.'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan A.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

YETER ARTIK YAHU ÇIKARIN ŞU İDAM YASASINI ÇIKARAMIYORSANIZ REFERANDUM YAPIP HALKA SURUN... BIKTIK CİNAYET HABERLERİ OKUMAKTAN ... MİLLET GÜLMEYİ UNUTTU...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

İdam ile değişmez. Sevgilisi eşi çocuğu çoluğu öldürüp en son kendini vuruyor. Buna nasıl bir idam düşünüyorsun. Bu iş eğitimle olur. Biz eğitilemiyoruz. Yada eğitilmek istemiyoruz. Ya da bunu kasıtlı yapıyorlar. Eğer sorunları ortadan kaldırırsan düşünmek için farklı daha doğru çözüm odaklı sorunların ortaya çıkar

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıVatansever:

Ne ne eski sevgili yasak olan şey size çiçek bahcesimi verecek

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

ucu sivriltilmiş odundan başkası çare olmaz bu işe

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

İdam cezası şart. Halk istiyor. Maalesef siyasiler kendi menfaatleri dışında hiçbir şey düşünmüyorlar. Halkı sadece seçimden seçime hatırlıyorlar. Yahu can güvenliği yok ülkede. Devlet nerede? Devletin temel vazifesi vatandaşının can, mal ve namus güvenliğini sağlamak değil midir?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
