Alev alan elektrikli otomobile, yangın battaniyesi ile müdahale

Alev alan elektrikli otomobile, yangın battaniyesi ile müdahale
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki elektrikli otomobil alev aldı. İtfaiye ekipleri, yangını battaniye ve su ile müdahale ederek söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KAYSERİ'de itfaiye ekipleri, alev alan elektrikli otomobili üzerine yangın battaniyesi örtüp, altından su ile müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde park halindeki 16 FS 343 plakalı otomobil, saat 14.00 sıralarında alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

