Kayseri'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Açıldı

Kayseri'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Açıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'da KCETAŞ tarafından hizmete sunulan Elektrikli Araç Şarj İstasyonu'nun açılış törenine katıldı. Büyükkılıç, Türkiye genelinde şarj ünitelerini yaymaya çalıştıklarını ve Kayseri bölgesine öncelik verdiklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinin (KCETAŞ) hizmete sunduğu "Yahyalı K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonu"nun açılış törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazibeyli Mahallesi Mehmet Türkmenoğlu Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan Yahyalı K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonunun açılışı AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve ilçe belediye başkanları tarafından yapıldı.

Törende konuşan Büyükkılıç, K- Şarj ünitesini Türkiye'de yaymaya çalıştıklarını belirterek, "Şarj konusunda en uygun fiyata elektrik veren şarj şirketiyiz. Özelde de Kayseri bölgesine ağırlık veriyoruz. Yahyalı'mız dahil merkez ilçelerle birlikte toplam 10 ilçede 67 istasyon var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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