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Kayseri'de düğün konvoyundaki kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kayseri'de düğün konvoyundaki kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğün konvoyunda seyir halindeki otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Burhan Y. yönetimindeki 34 HDY 652 plakalı otomobil, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile aynı otomobilde bulunan Sultan Y., Alpay Y., Nisa Y. ve Hikmet C. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinde, 29 yaşındaki Sultan Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer 4 yaralı ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sultan Y'nin ailesiyle beraber katıldığı düğün konvoyuyla Talas ilçesindeki bir akrabasının düğününe gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
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