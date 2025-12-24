Haberler

Kayseri'de çevre kirliliğini önlemek için belediyeden kombi desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele amacıyla hayata geçirdiği "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi" ile katı yakıttan doğal gaza geçişi teşvik ediyor. 2026 yılı başvuruları başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi"nde 2026 yılı başvuruları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje ile üç merkez ilçede katı yakıttan doğal gaza geçiş hedefleniyor.

Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde katı yakıt kullanan hanelerin doğal gaza geçişinin teşvik edildiği projede, tesisat işlemlerini tamamlayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından kombi desteği sağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle yürütülen projeyle, özellikle kış aylarında artan hava kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasıyla hem çevre korunuyor hem de vatandaşların yaşam konforu arttırılıyor.

Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Büyükşehir Belediyesinin resmi başvuru sistemi üzerinden yapabilecek.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar

Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Bu köye taşınanlara 1 milyon lira veriyorlar

Bu köye taşınanlara 1 milyon TL veriyorlar! Çocuk varsa daha da fazla
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında