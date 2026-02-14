Haberler

Kayseri'de direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada, Alican Yavuz İ. kontrolünü kaybettiği otomobiliyle direğe çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kayseri-Develi kara yolunda meydana geldi. Alican Yavuz İ.'nin (24) kontrolünü yitirdiği 51 AR 859 plakalı otomobil, direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı Alican Yavuz İ.'yi Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
