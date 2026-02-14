Kayseri'de direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kayseri-Develi kara yolunda meydana geldi. Alican Yavuz İ.'nin (24) kontrolünü yitirdiği 51 AR 859 plakalı otomobil, direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı Alican Yavuz İ.'yi Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,