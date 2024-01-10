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KAYSERİ'de DEAŞ Üyesi 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüphelilerin evinde dijital materyaller ele geçirildi.

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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