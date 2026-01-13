Haberler

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerini açığa çıkartmak amacıyla düzenlediği operasyonda, Kocasinan ilçesinde belirlenen adreste şüpheli yakalandı ve işlemleri devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin açığa çıkartılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, Kocasinan ilçesinde belirlenen ikamete operasyon düzenleyerek 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
