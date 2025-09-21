Kayseri'de Dağcı Düşerek Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de Kırlangıç Vadisi'nde tırmanış yaparken düşen N.Ö. (47) hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Kırlangıç Vadisi'nde meydana geldi. N.Ö. ve beraberindeki bir grup dağcı Erciyes Dağı eteklerindeki vadiye geldi. Grupta yer alan N.Ö., tırmanış sırasında düştü. N.Ö.'nün arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), polis, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,