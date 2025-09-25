Kayseri'de Dağ Çayı Toplamak İçin Çıkan Kişiden 4 Gündür Haber Alınamıyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağ çayı ve ot toplamak için Aladağlar'a çıkan kişiden 4 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, evinden 22 Eylül Pazartesi günü dağ çayı ve ot toplamak için Aladağlar'a çıkan M.D'den haber alamayan ailesi, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, İHH ve Yahyalı Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dron da kullanılan aramalar, 4. gününde de devam ediyor.