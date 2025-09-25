Haberler

Kayseri'de Dağ Çayı Toplamak İçin Çıkan Kişiden 4 Gündür Haber Alınamıyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağ çayı ve ot toplamak için Aladağlar'a giden M.D'den 4 gündür haber alınamadı. Aile, durumun ciddiyetini anlayarak 112 Acil Çağrı Merkezine başvurdu. Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, evinden 22 Eylül Pazartesi günü dağ çayı ve ot toplamak için Aladağlar'a çıkan M.D'den haber alamayan ailesi, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, İHH ve Yahyalı Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dron da kullanılan aramalar, 4. gününde de devam ediyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
