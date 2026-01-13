Haberler

Kar topu isabet eden kar küreme aracı refüje çarptı; o anlar kamerada

Kayseri'nin Talas ilçesinde, çocukların kar küreme aracına attığı kartopu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Araç refüje çarparak durdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

KAYSERİ'de sürücüsüne çocukların attığı kar topu isabet eden kar küreme aracı kontrolden çıkıp, refüje çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Umut Caddesi'nde meydana geldi. Kar küreme aracına, yoldan geçtiği sırada çocuklar tarafından kartopu atıldı. Aracın camından içeri giren kartopu, sürücüye isabet etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak aracı durdurdu. Çocuklar koşarak uzaklaşırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların araca kartopu attığı ve koşarak uzaklaştıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
