Kayseri'de Çocuklara Yangın Eğitimi Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kumsmall AVM'de çocuklara eğlenceli bir yangın eğitimi düzenledi. Baretlerini takarak eğitimi tamamlayan miniklere, itfaiyeci başarı belgesi verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri, alışveriş merkezinde çocuklara yangınla ilgili eğitimleri eğlendirerek verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kumsmall AVM'de stant açarak eğitim parkuru kuran itfaiye ekipleri, minikleri yangın konusunda bilgilendirdi.

Baretlerini takan ve parkurdaki zorlu eğitim aşamalarını tamamlayan çocuklar, itfaiyenin faaliyetlere yönelik eğitimleriyle hem eğlendi hem öğrendi.

Eğitimi tamamlayan miniklere minik itfaiyeci başarı belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 gollü inanılmaz maç! Al-Hilal, Manchester City'i devirdi

Suudi Arabistan takımı, dünya devini eledi
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Inter'de Hakan krizi! Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti

Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.