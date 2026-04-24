Kayseri'de çocuğun kullandığı otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çocuğun kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
C.E. (16) yönetimindeki 26 VD 802 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobili kullanan C.E. ile aynı araçta bulunan B.F.G. yaralandı.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin