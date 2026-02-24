Haberler

Zihinsel engeli kadına cinsel istismar sanığına 21 yıl hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de hobi bahçesinde zihinsel engelli G.S.'ye cinsel istismarda bulunan M.Ç., 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda mahkeme, tutuklu sanığın suçlu olduğuna karar verdi.

KAYSERİ'de hobi bahçesinde yüzde 50 zihinsel engelli olduğu ileri sürülen G.S.'ye (38) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.Ç. (52), 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de geçen yıl 1 Ağustos'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Ç., kentteki bir hobi bahçesinde tanıştığı yüzde 50 zihinsel engelli G.S.'ye cinsel istismarda bulundu. Mağdurun şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu şüpheli M.Ç. hakkında 'nitelikli cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık M.Ç. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu söyleyen M.Ç., cinsel istismarda bulunmadığını öne sürerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.Ç.'yi 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 18 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

Fener maçından çıkarken sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

"Arkasında enkaz bırakmak" deyiminin canlı örneği! Sonunda istifa etti
Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak