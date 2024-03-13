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Kayseri'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Akkışla ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Fatma Yüce ve ailesinin yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonucunda Yüce, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'nin Akkışla ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatma Yüce ve ailesinin yaşadığı Şen Mahallesi'ndeki iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 4 çocuk annesi Yüce, ambulansla Akkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüce, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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