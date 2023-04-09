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Cenaze nakil aracı devrildi: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Cenaze nakil aracı devrildi: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Sivas'ın Gürün ilçesine cenaze taşıyan E.B. idaresindeki araç, Kayseri-Malatya kara yolunun Karakuyu mevkisinde devrildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada M.T. ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi hayatını kaybetti. M.K, S.Ş. ve E.B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişi ile araçtaki cenaze de Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Pınarbaşı Kayseri Sivas 3. Sayfa Güncel Haberler

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