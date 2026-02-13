Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "Çek, Gönder" uygulaması 10 ayda 2 bin 100 bildirim aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Çek, Gönder' uygulaması, 10 ayda vatandaşlardan 2 bin 100 bildirim aldı. Belediye, bu uygulama ile şehirdeki sorunları hızla çözmeyi hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Çek, Gönder" uygulaması, 10 aylık süreçte vatandaşlardan toplam 2 bin 100 bildirim aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının teknik altyapısını oluşturarak hizmete sunduğu uygulama, geçen yıl mart ayında hizmete sunuldu.

Uygulamayla 10 aylık süreçte toplam 2 bin 100 bildirimle vatandaşların talep, sorun ve önerileri işleme alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirdeki sorunların hızla çözülmesini sağlamak, talep ve önerilerin özenle takibini gerçekleştirmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, vatandaşların gördükleri eksiklikleri, arızaları ve diğer sorunları belediyeye anında bildirebilmelerini sağladıklarını ifade etti.

