Kayseri'de çatı ustası yüksek gerilim hattına temas ederek hayatını kaybetti
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir evin çatı tamiri sırasında yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası Ali Uslu, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan müdahalede Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası hayatını kaybetti.
Derebağ Mahallesi'nde bir evin çatı tamiri sırasında evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden 55 yaşındaki Ali Uslu akıma kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çatı ustasının cenazesi, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.