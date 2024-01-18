Kayseri'de Çatı Tamircisi Yüksek Gerilim Hattına Kapılarak Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de, tamir için çıktığı evin çatısında yüksek gerilim hattından geçen akıma kapılan Ali Uslu (55), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Çatı tamir ustası Ali Uslu, bir evin çatsında çalışırken yakınından geçen yüksek gerilim hattına temas edince, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çatı ustası Ali Uslu'nun cenazesi Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.