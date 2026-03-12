Haberler

Kayseri'de Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrenciler ulu çınarlarla buluştu

Kayseri'de Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrenciler ulu çınarlarla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrencileri ulu çınarlarla bir araya getirdi.

Kayseri Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrencileri ulu çınarlarla bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi işbirliğiyle Nezaket Altun ve Halil Altun Anaokulu'nda gerçekleştirildi.

Minik öğrenciler şiirler okudu, yöresel ve asker kıyafetlerle canlandırmalar yaptı.

Programda, Ulu Çınarlar Korosu da sahne alarak, Türk halk müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin rehberliğinde hazırlanan eserleri seslendirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi

Savaşın ortasındaki ülke alarma geçti
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
İran'ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi

Ülkenin can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi