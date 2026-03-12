Kayseri'de Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrenciler ulu çınarlarla buluştu

Kayseri Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda öğrencileri ulu çınarlarla bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi işbirliğiyle Nezaket Altun ve Halil Altun Anaokulu'nda gerçekleştirildi.

Minik öğrenciler şiirler okudu, yöresel ve asker kıyafetlerle canlandırmalar yaptı.

Programda, Ulu Çınarlar Korosu da sahne alarak, Türk halk müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin rehberliğinde hazırlanan eserleri seslendirdi.